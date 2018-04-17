Несмотря на все слухи о том, что звезда разводится со своим супругом Максимом Матвеевым, пара продолжает наслаждаться жизнью. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, откуда и делится редкими совместными снимками.

Известная 32-летняя российская актриса театра и кино, а также дочь Михаила Боярского Елизавета Боярская показала трогательное семейное фото с отдыха. Оно появилось в ее личном профиле фотохостинга Instagram. На снимке артистка запечатлена вместе со своим мужем Максимом Матвеевым. Семья позирует на фоне Невы.

"Вы такие чудесные !!! Обожаю", "Красивая пара,счастья вам и любви!!!", "Очень приятная фотография! Добрая, тёплая...", "Будьте не как все - будьте вместе...." (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали восторженные поклонники. Многие из них радовались, что их любимая пара до сих пор вместе.