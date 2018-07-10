Надежда Михалкова показала несуразное фото в купальнике

Используя функцию Stories, 31-летняя мать двоих детей опубликовала в Instagram откровенный черно-белый снимок, на котором запечатлена на море в смешной позе.

Известная российская актриса театра и кино,продюсер, телеведущая, а также дочь знаменитых Татьяны и Никиты Михалковых Надежда Михалкова достаточно часто радует своих поклонников новыми фотографиями на личной официальной странице фотохостинга Instagram. Накануне же она показала снимок, который в сети назвали несуразным.

Актриса выложила фото в купальнике, на котором запечатлена в довольно странной позе. Одна ее рука поднята вверх, другой она держит ребенка, а ее выражение лица и широко отрытый рот говорят о том, что она что-то кричит. Тем не менее, все же ясно, что звезда находится в хорошем расположении духа. Она даже написала, что этот день выдался у нее очень хорошим. Поклонники в этом сомневаться не стали, ведь Михалкова сейчас находится на отдыхе вместе со своими детьми, Иваном и Ниной.