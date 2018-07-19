Наталью Водянову сравнили с инопланетянкой из-за прекрасной внешности в 36 лет

Супермодель опубликовала в своем профиле Instagram фотографию, на которой запечатлена в сауне в одном лишь раздельном красном купальнике.

36-летняя российская модель Наталья Водянова известна чуть ли не на весь мир. Несмотря на свой достаточно молодой возраст она уже успела построить успешную карьеру и даже стать лицом нескольких легендарных модных домов. На официальную страницу супермодели подписаны почти два миллиона пользователей сети, которые любят активно обсуждать публикации, которые она выставляет.

Накануне же в аккаунте Водяновой появилась фотография, из-за которой ее сравнили с инопланетянкой. Поклонники отметили, что в свои 36 лет она выглядит на какие-то 14 и является обладательницей прекрасной внешности, а также идеальной фигуры. Многие пришли к выводу, что модели очень повезло с генами, ведь она остается в прекрасной форме даже после двух родов.