Актриса Сэнд Ван Рой рассказала подробности надругательства над ней от Люка Бессона

Известная актриса Сэнд Ван Рой обвиняла Люка Бессона в изнасиловании. Ранее она скрывала свое имя и только недавно призналась, что режиссер надругался над ней.

Напомним, ранее говорилось о том, что 27-летняя актриса вместе с французским режиссером пили чай в одном из отелей. Далее, по словам потерпевшей, она почувствовала головную боль и потеряла сознание. После этого она осознала, что ее изнасиловали, а в номере отеля от Бессона остались только деньги.

К слову адвокат режиссера опроверг все эти факты. По его словам, Бессон действительно знаком с актрисой, ведь она снималась в его работе «Валериан и город тысячи планет», однако ни о каком изнасиловании речи быть не может, заявил защитник Люка Бессона.

Теперь актриса решилась рассказать подробности надругательства над ней от именитого режиссера. Сэнд Ван Рой заявила, что в парижском отеле Бессон буквально набросился на нее, хотя она блевала, и просила его прекратить свои действия. По словам девушки, она не скрывала своего отвращения, однако мужчина продолжал ее насиловать.

На следующий день, рассказала актриса, ее тело безумно болела и она практически падала в обморок. По сей день Бессон называет все эти обвинения ложь. Однако, стоит отметить, есть еще несколько женщин, которые обвиняют его в подобных вещах.