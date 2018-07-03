Сын-фрик Елены Яковлевой мечтает свести все татуировки

По словам Яковлевой, ее сын уже давно пожалел о том, что покрыл все свое тело татуировками. Он мечтает свести нательные рисунки, которые принесли много проблем в его жизнь.

Как известно, основная "головная боль" знаменитой актрисы Елены Яковлевой, это ее сын Денис, которого из-за внешнего вида называют фриком. Его тело практически на 80% покрыто татуировками, которые имеются даже на лице, из-за чего его часто не воспринимают всерьез. Несмотря на это, и сам Денис не стремится добиться успеха в какой-то области, часто менял институты и бросал работу. Он забросил учебу и пошел работать воспитателем в "Школу Росатома", где учит молодых людей правильно питаться и тренироваться. Эта работа ему нравится и он не собирается увольняться.

Сейчас 25-летний сын Яковлевой жалеет о том, что покрыл свое тело тату. Вместе с матерью он мечтает о том, чтобы свести все татуировки с тела, однако эта процедура слишком болезненная и сразу избавиться от нательных рисунков не получится. Яковлева надеется, что в скором времени появится средство, которое будет удалять тату без боли. По ее словам, она рада, что сын понял свои ошибки, покаялся и встал на путь истинный.