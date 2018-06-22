Участница рассказала о том, что на самом деле в последнее время чувствовала Анастасия Тарасюк, которая погибла после падения из окна, и опровергла слухи, будто на момент смерти она была беременна от богатого любовника.

Карина Красавина из "Дома-2" раскрыла секреты покойной подруги с проекта Анастасии Тарасюк. Девушка согласилась дать интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказала, что практически никто не догадывался, какой на самом деле была погибшая участница. По словам Красавиной, ее подруга не хотела становиться "дряхлой старушкой", а еще желала, чтобы ее запомнили.

По сети ходят слухи, будто Тарасюк умерла, так как ее богатый бойфренд не собирался на ней жениться. Также говорили, будто она даже была от него беременна. Между тем, Карина Красавина заявила, что ее покойная подруга давала себе отчет, что встречается с женатым мужчиной и не рассчитывала на то, что он бросит супругу и детей ради нее. Ей хватало, что он был с ней, полностью ее обеспечивал и даже возил на отдых за границу.