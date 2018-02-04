"Лепс уже не тот": Певец опозорился на свадьбе Эмина Агаларова

Отмечается, что российский исполнитель забыл, что выступает под фонограмму и, пока общался со зрителем, пропустил момент, когда ему следовало вступать. Несмотря на это, Лепс продолжил петь, словно так и было запланировано.

Как известно, буквально недавно состоялась свадьба популярного музыканта Эмина Агаларова, на которую были приглашены самые близкие друзья, включая Тимати и Григория Лепса. Так, российский исполнитель решил спеть на свадьбе знаменитую песню "Я уеду жить в Лондон", которую всегда исполнял вместе с Тимати.

На сцену с ними также поднялся и сам жених, потому они втроем принялись петь. Сначала все шло хорошо, а затем Лепс принялся общаться со слушателями и подбадривать гостей. Он так увлекся, что пропустил момент, когда ему следовало вступать, а потому все гости услышали, что Тимати и Лепс пели под фонограмму.

Несмотря на то, что он опозорился, Лепс продолжил петь, словно так и было запланировано, в этом его поддержали Тимати и Эмин. Пользователи соцсетей осудили Лепса за пение под фонограмму, отметив, что "он уже не тот" и такой конфуз будет сложно забыть.