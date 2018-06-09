Екатерина Волкова из "Ворониных" чуть не погибла в авиакатастрофе‍

Актриса возвращалась на самолете из Петропавловска-Камчатского, как вдруг он попал в самый эпицентр урагана. Потоками воздуха более 40 минут подряд лайнер бросало то вверх, то вниз.

Известная 36-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, которая больше всего прославилась благодаря исполнению роли Веры в сериале "Воронины", рассказала о случае из своей жизни, когда она чуть не погибла. Как оказалось, однажды она едва не попала в авиакатастрофу.

Так могли бы завершиться ее гастроли в городе Петропавловск-Камчатский, который является административным центром Камчатского края. Вместе со своей командой актриса летала туда для участия в театральной постановке. Она рассказала, что, еще подъезжая к аэропорту, заметила ухудшающуюся погоду. Волкова надеялась, что рейс перенесут, однако этого не случилось.

В результате уже в воздухе их самолет попал в центр стихии и то взмывал вверх, то падал чуть ли не до самой земли. Актриса думала, что уже никогда не увидит свою дочь и мужа, однако все обошлось.