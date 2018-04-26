С жиру бесится: Ксения Собчак показала кольцо за 50 миллионов рублей

Сегодня, 10:09 \\ Шоу-бизнес

За такие деньги можно купить элитную квартиру, но Собчак решила, что приобрести мега-дорогое украшение будет лучше.

В своем Instagram Ксения Собчак «ненавязчиво» похвасталась новым кольцом. На фоне пригласительного билета на гала-концерт звезд мировой оперы звезда разместила свою левую руку. Конечно же, внимание пользователей привлекло не мероприятие в Большом театре, а кольцо Собчак.

Все дело в том, что кольцо с огромным синим камнем не является дешевой бижутерией. Собчак купила себе украшение, стоимость которого может превышать 50 миллионов рублей. В кольце размещен очень редкий камень турмалин параиба, его насыщенный цвет и красота огранки не может стоить дешево.

Пользователи возмутились тем, что Собчак показывает столь дорогие украшения. «С жиру бесится», - пишут комментаторы, недовольные тратами звезды. Некоторые комментаторы решили, что за такие деньги можно было бы помочь нуждающимся или больным детям. Однако, Собчак решила купить кольцо, стоимость которого откровенно шокировала юзеров.

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