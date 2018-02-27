Ольга Серябкина поделилась своими фантазиями во время прослушивания «SO LONG»

Лейбл MALFA выпустил долгожданный EP с ремиксами, в который вошли и песни, написанные одним из самых плодовитых авторов группы SEREBRO Ольгой Серябкиной. Но девушка признаётся, что только одна песня на альбоме значима для неё.

Говорит она о композиции «SO LONG», исполнителя которой поклонники до сих пор пытаются разведать у артистов MALFA. На новом альбоме песня представлена в оригинальном, медленном соблазняющем варианте, который многим поклонникам также понравился больше известного оригинала. Впечатления усилила и сама Ольга, горячо станцевав для фанатов на видео.

Но поступила так певица только из-за глубоких чувств, которыми она наполняется при прослушивании песни. «Честно говоря, когда я слушаю «SO LONG», у меня полное ощущение того, что будто кто-то посвятил её мне)) Как будто, когда я писала текст, я хотела, чтобы кто-то так написал для меня... Чувствую себя нереально женственной в эти моменты. И хочу быть музой, когда MALFA поёт для меня», - описала свои ощущения Серябкина в блоге. Поклонники отметили, что её фантазии точно передаются через песню, похвалив девушку за работу.