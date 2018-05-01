Горе-мать Ольга Рапунцель поразила поклонников отношением к дочери

Семья Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко отмечает очередную знаменательную дату – три месяца с дня рождения их дочери Василисы. Но мама малышки всё чаще подвергает дочь опасности и рискует навредить её здоровью.

Неумение быть матерью поклонники Ольги Рапунцель заметили во время эфиров «Дома-2» и по фото в социальной сети звезды. Фанатов беспокоит, что Ольга может не знать, во сколько деток обучают сидеть, ходить, говорить и другим базовым навыкам для ребёнка. Так, на последних фото родители всё чаще держат 3-месячную Василису в положении сидя, что может навредить позвоночнику девочки.

Педиатры советуют садить новорожденных с пяти-семи месяцев, когда их скелет и мышцы могут принимать такую нагрузку, к чему упорно не прислушивается горе-мама. Фанатов также беспокоит, как девочка будет жить с матерью-истеричкой. Ольга Рапунцель прославилась в «Доме-2» благодаря своим частым слезам, а после возвращения она обратилась к старой привычке и отчитывает коллег по съёмочной площадке за то, что они называют её дочь «Васей». Рапунцель не нравится сокращённый вариант имени, поскольку он звучит по-мальчишески.