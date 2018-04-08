Анюта Рай рассказала фанатам о своей болезни

Девушка раскрыла причину, по которой не появляется на мероприятиях и не публикует снимки на страницах в социальных сетях. Всему виной стало ужасное состояние модели по приезду в Москву.

Модель Анюта Рай вернулась в Москву после отдыха на Бали и успела огорчить поклонников ужасными новостями. На своей странице с социальной сети Instagram девушка рассказала, что ужасно перенесла акклиматизацию и заболела. У Анюты поднялась высокая температура, и осложнения вылились в острый фарингит.

Девушка пожаловалась, что у неё совершенно нет настроения из-за своей болезни. Модель призналась, что в таком состоянии ей «хочется на ручки», однако девушка не уточнила, кому посчастливится ухаживать за ней в такой тяжёлый период. Фотографии с роскошного отдыха на Бали – единственное, что радует её в последнее время. Фанаты постарались поддержать модель и пожелали ей скорейшего выздоровления. «Не болей, а то мы люди трудящиеся, кто будет нас радовать фотографиями с островов?» - обратился к девушке один из комментаторов.