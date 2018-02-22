Полина Гагарина флиртует с другим мужчиной за спиной своего мужа

В сети Интернет появились снимки, на которых заметно физическое неравнодушие популярной певицы к одному из своих коллег по сцене. Удивительно, что девушка этого не скрывает.

Сегодня, 13 июля, в сети Интернет появились снимки, на которых изображены артисты российской поп-сцены Полина Гагарина, Елка и Сергей Лазарев за кулисами концерта в Государственном Кремлевском дворце. Их на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram разместил Сергей Лазарев. Примечательно, что фотографии получились театральными, но при этом очень живыми и эмоциональными. Что касается Лазарева, он стоял в обнимку между своими звездными коллегами.

Интересно, что Полина Гагарина, по всей вероятности, решила подшутить и написала под фото, что ее съедает чувство ревности при взгляде на эту фотографию, потому как Елка прижимается к Лазареву намного сильнее. Артист, в свою, очередь не оставил этот комментарий незамеченным, ответив: «Поля, тебе грех жаловаться. До начала концерта сама смогла прощупать мои руки-базуки».

Поклонники артистов пришли в экстаз, видя такой диалог между Гагариной и Лазаревым. «Ребята, вы сделали мой день», «Сразу видно, кто к кому не ровно дышит, хех», «Вам удалось поднять мое настроение, так держать», - писали комментаторы.

Напомним, что на данный момент Полина Гагарин замужем за популярным фотографом Дмитрием Исхаковым. Недавно у них родилась общая дочь. Это второй ребенок Полины, от первого брака с Петром Кисловым у нее уже есть сын.