Эвелина Бледанс занялась БДСМ-играми с мускулистым мужчиной на яхте

Если на фото есть двое, то фотографировал их третий, решили пользователи, обвинив Бледанс в сексуальных оргиях. На снимке звезда в купальнике с откровенным декольте имитирует страсть с загорелым спортивным мужчиной в плавках.

Эвелина Бледанс показала в своем Instagram новый снимок, сопроводив его загадочным описанием. «Побичуем Бледанс», - написала звезда. На снимке артистка лежит на яхте, а к ее шее привязан белый галстук, похожий на «поводок». Бледанс выбрала для откровенного фото облегающий сдельный купальник с глубоким декольте, обнажающим ее бюст.

За второй конец «поводка» артистку тянет привлекательный стройный мужчина. Пользователи неоднозначно отреагировали на снимок, назвав фотосессию «БДСМ-играми». Помимо этого, хейтеры напомнили Бледанс о ее возрасте и сыне. Якобы, женщина уже не должна «развлекаться» с молодыми и привлекательными мужчинами, катаясь на яхте. Нашлись и те, кто всерьез принял «БДСМ-игры» Бледанс. Такие комментаторы решили, что артистка предалась «разврату» и с тем, кто тянет ее за «поводок», и со съемочной командой.