Кипелов рассказал о новом альбоме группы

Фронтмен группы «Кипелов» рассказал, что музыканты уже начали работать над материалом для нового альбома. Последнюю пластинку рок-группа выпустила год назад.



Валерий Кипелов признался, что музыканты уже ведут работу над новыми композициями. По словам лидера рок-группы, одна из песен будет посвящена событиям Второй мировой войны. Кипелов считает, что данный патриотизм это то, что появляется в человеке с молоком матери.

Дата выхода новой пластинки неизвестна, поскольку предыдущие пластинки были выпущены с периодичностью раз в шесть лет. Музыканты не создают свои песни в спешке, поставив для творчества высокую планку.

Рок-группа «Кипелов» была основана в 2002 году лидерами «Арии» Валерием Кипеловым, Александром Манякиным и Сергеем Терентьевым. За этот период коллектив обрел немалую известность и любовь поклонников.