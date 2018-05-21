Блогер Лена Миро жестко раскритиковала дизайнера Яну Недзвецкую

Скандальная блогер Лена Миро в очередной статье раскритиковала дизайнера Яну Недзвецкую, которая неоднозначно отозвалась о пенсионной реформе в России. Блогер назвала женщину «нелогичной старухой» и заявила, что к её мнению прислушиваться не стоит.

На днях Яна Недзвецкая заявила в своем микроблоге, что не верит в то, что люди могут прожить на одну пенсию, а также раскритиковала жалобы россиян, которые говорят о нищете, но при этом продают дорогостоящие билеты на футбольный матч. «Оказывается, если продают билеты, то у всех всё прекрасно! С такой «логикой» старуха идёт по жизни», - прокомментировала пост дизайнера блогер Лена Миро.

«Отсутствие мозга, неумение делать выводы - главный признак тупых неудачников», - намекнула Миро в финале своей статьи. Напомним, что сама журналистка выступает за отмену новой пенсионной реформы.