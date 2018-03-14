Аллегрова рассказала о личном интересе Баскова к ней

В свободное время певец посещает концерты "императрицы" отечественной эстрады и дарит ей цветы. Сам он признался, что неравнодушен лишь к ее выступлениям.

Известная 66-летняя российская певица, актриса и народная артистка России Ирина Аллегрова рассказала о личном интересе своего коллеги Николая Баскова к ней. На откровенное признание ее побудил случай, который произошел совсем недавно в городе Витебск. Артистка пребывала в нем со своим шоу "Моно" и давала концерт. По его завершению она была крайне удивлена - Басков зашел к ней прямо на сцену, подарил цветы и поблагодарил за пение.

Сам певец не скрывает - ходить на выступления Аллегровой для него одно удовольствие. В тот день он был в Витебске, так как накануне также давал концерт для поклонников. Между тем, он отметил, что букет цветов для коллеги купил за свои деньги, а не принес тот, что ему подарили ранее.

Одна из посетительниц концерта Ирины Аллегровой, на котором накануне поприсутствовал Басков, рассказала об удовольствии, которое получила на нем. По ее словам, певец подпевал коллеге, так что у нее сложилось впечатление, что она побывала сразу на двух концертах.