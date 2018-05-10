Ирина Шейк решила затмить скандальную фотосессию Волочковой

Ирина Шейк снова обнажилась перед камерой. На этот раз модель обвинили в плагеате на Анастасию Волочкову.

Сегодня, 10 июля, всемирно известная супер модель российского происхождения Ирина Шейк выставила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой она изображена обнаженной. Таким незатейливым способом девушка продемонстрировала свою идеальную физическую форм и отсутствие каких-либо намеков беременность. В частности, в последнее время в прессе все чаще стали появляться слухи от близких знакомых Ирины Шейк и Брэдли Купера об ожидании второго ребенка. У известной пары уже есть совместная годовалая дочь Лея.

Отметим, что на фотографии Шейк изображена на фоне морской воды с припущенными мини-трусиками и с ракушками вместо бюстгальтера. Такое горячее фото не могло не вызвать бурю комментариев от поклонников модели. Нашлись и те, кто сравнил фото Шейк со скандальной фотосессией российской балерины Анастасии Волочковой. Но, в отличии от последней. Ирина Шейк выглядела более скромно и гармонично, по словам подписчиков.

Напомним, что буквально на прошлой неделе было опубликован пост с фотографией на странице Натальи Водяновой в Instagram, на которой она, Ирина Шейк и Наташа Поли были запечатлены прикрывающимися одними лишь футбольными шарфиками. Это фото было сделано в знак поддержки российской сборной перед матчем с Хорватией на ЧМ по футболу.