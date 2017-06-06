«Звери» отменили выступление в Киеве

Участники российской поп-рок группа «Звери» сообщили об отмене выступления на киевском фестивале «Atlas Weekend». Информация по этому поводу появилась на официальной страничке группы в Instagram. Музыканты отметили, что очень сожалеют, но вынуждены принять такое решение, из-за непрофессионализма украинской стороны.

Фестиваль объединяет всех фанатов хорошей музыки. Ежегодно в Киеве собираются молодые люди с разных городов, чтобы отдохнуть в компании любимых звёзд. В этом году мероприятие пройдёт с 3 по 8 июля и соберёт вместе более двух сотен украинских и иностранных исполнителей.

В первый день «Atlas Weekend» (3 июля) вход свободный. День пройдёт на патриотичной ноте, так как в программе на этот день запланированы выступления в основном украинских музыкантов, среди них группа «СКАЙ», Мария Чайковская, рок-группа «Біла Вежа».

В другие дни мероприятия будут выступать такие звёзды как Skillet, 5’nizza, LP, Yanix, Бумбокс, Луна, ЛСП и другие. Абонемент на все дни фестиваля обойдётся в 2 500 грн (приблизительно 6 000 рублей).