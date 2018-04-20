Канье Уэст спродюсировал новый альбом Тейаны Тейлор

Знаменитый рэпер из США Канье Уэст спродюсировал альбом певицы Тейаны Тейлор, который получил название K.T.S.E.

Кстати, саму пластинку исполнитель дописывал не в обычных условиях – во время перелёта в Лос-Анджелес из Франции. Обложку для свежего альбома певицы и танцовщицы рэпер сделал буквально накануне выхода.

Несмотря на то, что пластинка вышла позже, чем было запланировано, критики, послушав, высоко оценили её. Альбом пришёлся по вкусу и обычным слушателям. В настоящее время он занимает лидирующие позиции на многих потоковых музыкальных сервисах и интернет-платформах.

Продюсирование для Канье является уже неоднократно истоптанной тропинкой. Ранее рэпер был продюссером также некоторых песен восьмого альбома Кристины Агилеры, например, трек «Accelerate». Из-под его продюсерства вышел и альбом Пуши Ти, в котором есть не только сольные песни, но и дуэты с самим рыпером. Также Канье Уэст за 5 недель создал и выпустил сольную пластинку «Ye».