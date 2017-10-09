Игорь Николаев рассказал, что уже 40 лет носит "усы надежды"

Николаев рассказал, что за столь долгие годы форма и размер усов постоянно менялись, однако надежда осталась прежней. Фанаты певца подозревают, что таким образом он намекнул на выход сборной России из группы в ЧМ-2018.

Буквально недавно знаменитый российский исполнитель Игорь Николаев отправился в качестве гостя на шоу Ивана Урганта и рассказал о том, что его усам уже исполнилось 40 лет. Ургант вручил ему сертификат "усы надежды", а Николаев поддержал этот тренд и отметил на своей странице в соцсети, что "усы надежды" наконец-то смогли оправдать себя.

По его словам, за 40 лет форма и размер усов неоднократно менялись, однако надежда всегда оставалась прежней. Николаев также отметил, что не зря столько времени отращивал свою "надежду".

Фанаты решили, что таким образом певец намекает на выход сборной России из группы в ЧМ-2018, что произошло впервые в истории российского футбола. В понедельник, 25 июня, российские футболисты сыграют со сборной Уругвая, затем им предстоят матчи навылет.