Подписчики Бузовой думают, что она хочет присвоить себе Москву

И дня не проходит, чтобы в Бузову не полетел какой-то камень недовольства. Ольгу критикуют за поведение, внешний вид, творчество. Девушка давно уже предпочитает тёмный цвет волос, но репутация глупой блондинки преследует её до сих пор.

На этот раз ведущей реалити-шоу «Дом-2» досталось за безобидный комментарий своей же фотографии. Бузова выложила в социальной сети «Instagram» фотографию на фоне ночной столицы, с подписью «Моя Москва». Подписчики звезды расценили негативно этот комментарий, посчитав, что Ольга присвоила себе город. Не думают ли хейтеры, что певица захочет повторить за Ксенией Собчак и баллотироваться в президенты? Другого объяснения недовольству по этому поводу нет.

Напомним, что Ольга Бузова не только ведущая, певица, актриса, но и бизнес-леди. В начале июня открылся ресторан «BuzFood». Посетители заведения отмечают, что в ресторане вкусная еда приятная атмосфера, по кругу транслируются песни Ольги, и саму знаменитость можно часто там встретить.