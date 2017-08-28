Самая возрастная молодая мама Голливуда Бриджит Нильсен

Бывшая жена Сталлоне Бриджит Нильсен стала мамой в пятый раз. Несмотря на такую радостную новость, находятся мнения, осуждающие это события.

Датская модель, актриса и бывшая супруга Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен стала мамой на 55-м году жизни, сообщает британский таблоид The Sun. Известно, что родилась девочка, которую уже успели назвать Фридой. Роды прошли более чем успешно в одной из частных калифорнийских клиник. Но несмотря на такое радостное событие, многие подписчики аккаунта Бриджит в Instagram полны негодования, обвиняя новоиспеченную мать в эгоизме и безответственности. Ведь неизвестно, как она будет чувствовать себя через 20 лет и сможет ли обеспечить достойное будущее своей дочери.

Интересно, что среди врачебного общества также существуют мнения против беременности после 50-ти лет. В основном это связано с тем, что за женщиной в таком особенном возрасте необходим повышенный контроль, поскольку за все 9 месяцев организм испытывает сильнейший стресс. Но такие предупреждения не пугают прекрасную половину человечества по всему миру. Напомним, что на сегодняшний момент самой молодой отчаянной мамой является Кармела Бусада, родившая в 66 лет.