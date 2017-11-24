«Извините, так уж вышло»: Маша Малиновская осудила блогинг и блогеров

Телеведущая шокирована мечтами своего 7-летнего сына. Женщина в ужасе от того, что её наследник пойдёт по пути деградации и станет «выставочным самцом».

Маша Малиновская уверена, что человечество свернуло не в ту сторону. Сегодня популярные люди – олицетворение отсутствия слабости и физических изъянов, у них «нет чувств, нет души». Всё, к чему они стремятся в своей жизни, должно получить много лайков. Звезда говорит о том, что мнимый лёгкий заработок и «люксовая» жизни не имеют ничего общего с популярностью.

Свою жизнь она также не называет «люксовой». Тем не менее сын Малиновской заявил, что станет популярным, но даже не знает в чём. Телеведущая считает, её сын Мирон займётся блогином. Но осуждение телезвезды популярности не нашло отклика у всех её поклонников. Они напомнили, что сама Малиновская сделала немалый вклад в продвижение идеи простой жизни известных людей без изъянов, а теперь осуждает движение и говорит: «Извините, так уж вышло». Другие же подписчики звезды уверены, что проблемы современности создали родители современных подростков.