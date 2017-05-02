36-летняя Наталья Водянова поразила натуральной красотой

Известная российская модель Наталья Водянова опубликовала новый снимок, от которого у её подписчиков в социальной сети перехватило дыхание.

Наталья Водянова направляется на очередное модное событие, куда прибудет в шёлковой юбке и блузе. Дабы подчеркнуть прекрасную летнюю погоду и лёгкость в воздухе Наталья Водянова решила не прибегать к «массивному» макияжу, а появиться перед гостями события с натуральным. Поклонники отметили, что натуральный макияж настолько профессионально выполнен, что его действительно трудно рассмотреть.

Многие также поразились тем, как молодо выглядит Водянова на фото: «Почти подросток», - пишет один из пользователей. Другие даже сравнили 36-летнюю женщину с ребёнком и принцессой. Особенно поклонникам понравились популярные нынче густые брови модели, которые значительно её молодят. А поклонники из России в очередной раз устроили в комментариях «стену гордости», отмечая, что только российским девушкам не нужна косметика, чтобы выглядеть прекрасно.