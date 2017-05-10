«Она работала в эскорте»: экс-бойфренд рассказал о погибшей звезде «Дом-2»

Альберт Резин рассказал, что Анастасия Тарасюк впала в депрессию после проекта, так от Москвы она ждала «всего и сразу». Для роскошной жизни звезда «Дом-2» подалась в модельный бизнес, но работать она стала не манекенщицей, а эскортницей.

Экс-бойфренд погибшей накануне звезды шоу «Дом-2» решил рассказать, чего поклонники телестройки не знали о Тарасюк. По словам Резина, он встречался с девушкой в течении 2,5 месяцев. Все это время она жила в его московской квартире.

Альберт Резин рассказал, что когда Анастасия Тарасюк покинула проект, ее настигла депрессия. Девушка не могла найти занятие и работу. Потом она нашла работу моделью. Только Тарасюк, говорит Резин, была «проституткой». «Она работала в эскорте», - заявил бывший парень погибшей звезды «Дом-2». Именно ее работа и стала причиной их расставания.

Резин также вспомнил времена, когда Тарасюк жила с ним в одной квартире. Она имела связь с другими мужчинами и «спала со стариками». Девушка мечтала о жизни на островах и отдыхе на пляже. Резин предупреждал, что такая жизнь не закончится хорошим исходом. Однако, Тарасюк не верила и продолжала искать новых «спонсоров», хотя бойфренд ее обеспечивал. Альберт Резин утверждает, что гибель Тарасюк его огорчила и он считает эту новость «ужасной». Как сообщалось ранее, звезда «Дом-2» погибла при крайне загадочных обстоятельствах. Ее изувеченный труп нашли под окнами ее квартиры, которая находится в многоэтажном доме.