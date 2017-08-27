Шакира перестала продавать подвеску с символикой нацистов

Известная колумбийская исполнительница Шакира попала в довольно неприятную ситуацию из-за незнания истории Второй мировой войны. Сама певица уверяет, что ненамеренно запустила в продажу «экстремистские» украшения.

Совсем недавно колумбийка отправилась в очередное мировое турне, которое гордо назвала «El Dorado». В честь запуска тура на официальном сайте исполнительницы появился новый «мерч», фирменная тематическая одежда и аксессуары музыканта. Среди множества довольно банальных вещей некоторое время можно было найти провокационную подвеску за $9.95. Украшение было выполнено в золотом цвете, изображая солнце над Эльдорадо.

Однако «совершенно случайно» команда Шакиры выбрала для изображения солнца знак «Sonnenrad» («Чёрное Солнце»). Этой символикой пользовались язычники и позднее нацисты и неонацисты. Этот же символ был среди мозаики в Вевельсбургском замке, где базировалась оккультный штаб СС. Шакира и её менеджмент извинились за допущенную ошибку и удалили наименование с сайта. В команде певицы уверяют, что изначально использовали древний знак, распространённый на доколумбийской территории.