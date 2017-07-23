«Ночнушка на показе?»: Ирина Шейк удивила странным платьем

Розовый наряд, имеющий прозрачные вставки и необычные оборки, заставил некоторых подписчиков модели думать, что в таком она собралась поспать.

В этом платье Ирина Шейк открывала шоу-рум испанского бренда Porcelanosa, производящего керамическую плитку и отделочные материалы. Презентацию проводили в городе Рединг, Великобритания. Странное, хоть и очень яркое платье, помогло развенчать сплетни о предполагаемом интересном положении Ирины Шейк.

Показ продемонстрировал – звезда не может быть беременной, поскольку талия ясно просматривалась. Однако поклонники высказали удивление по поводу того, как Ирина Шейк могла надеть такое несуразное платье, напоминающее ночнушку, учитывая её длительную работу в индустрии моды.