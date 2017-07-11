В Москве болельщики ЧМ-2018 встретили героев сериала "Игра престолов"

На одной из улиц Москвы в толпе футбольные фанаты встретили двойников героев «Игры престолов». Поклонники ЧМ-2018 были потрясены схожестью двойников с настоящими актёрами.



В толпе фанатов по Никольской шли Король Ночи, Дейерис Таргариен, Тирион Ланистер и Тормуд. Поклонники не упустили возможности сделать фото слюбимыми персонажами. Двойники сообщили болельщикам, что борьба за Железный трон не менее интересна, чем борьба за кубок ЧМ-2018.

Возможно, такой флешмоб приурочен к съёмкам последнего восьмого эпизода сериала. О съёмах первой сообщила Мать Драконов на своей странице в Instagram.