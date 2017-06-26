Эмма Уотсон поцеловала Корда Оверстрита после слухов о расставании

Поклонники Эммы Уотсон давно перестали удивляться тому, что девушка не может найти себе пару. Поэтому слухи о разрыве с Кордом Оверстритом не были неожиданностью. Гораздо больше всех удивил тот факт, что актриса пытается сохранить эти отношения.

Эмма Уотсон гуляла по Лос-Анджелесу, совершая покупки вместе с Кордом Оверстритом. Пользователи Сети сразу удивились, что пара делает вместе, ведь месяц назад появились слухи о том, что они расстались. Однако потом актриса шокировала всех еще больше, когда остановилась рядом с фургоном Airstream и поцеловала своего спутника. При этом 28-летняя Эмма выглядела счастливой и влюбленной.

Напомним, что романы Эммы Уотсон всегда были непродолжительными, и поклонники узнавали о них только благодаря случайным снимкам в Сети. Девушка не любит рассказывать о своей жизни из-за страха, что ее избранники испугаются известности и сбегут.