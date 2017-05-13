«Обрюнетилась»: Мирослава Карпович из «Папиных дочек» кардинально сменила имидж

Пользователи пришли в восторг от нового цвета волос Карпович. Сама актриса не стала заострять на новом имидже внимания, оставив хештег «обрюнетилась».

Во время съемок в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович попробовала множество причесок и оттенков волос. После завершения проекта актриса преобразилась и стала блондинкой. Многие отмечали, что с таким цветом волос Карпович выглядит еще «милее» и привлекательнее.

Однако, сама Мирослава Карпович, по-видимому, вновь решилась на кардинальный эксперимент. В своем Instagram она стала публиковать снимки, на котором ее волосы стали темнее.

Карпович, в отличии от многих звезд, не стала рекламировать своего парикмахера или салон красоты. Актриса даже не стала акцентировать внимания на смене образа. Тем не менее, поклонники Карпович не могли не заметить нового цвета волос своей любимицы. Актриса получает массу лестных комплиментов не только из-за новой прически, но и из-за «приятной» внешности и позитивных публикаций.