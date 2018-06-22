"Отстрелялась": Марию Захарову похвалили за красивую грудь и шикарный загар

Российский дипломат опубликовала в Instagram отчет с демонстрации химических установок из Сирии. Однако пользователям больше приглянулась её внешность.

22 июня глава Департамента информации МИД потрудилась в парке "Патриот". Вместе с представителями Минобороны Мария Захарова показала коллегам из дипломатического корпуса сирийские установки, которые использовались боевиками для создания отравляющих химикатов. Она отметила, что часть оборудования имеет признаки "западного производства".

"Отстрелялась," - написала чиновник, прикрепив фотографию разговора с корреспондентом Russia Today. Подписчики тут же обратили внимание на выступающую грудь и красивое платье Марии Захаровой. Они похвалили её за выбор наряда и шикарный загар. Один пользователь написал в комментариях, что внешний вид очень важен для дипломата на таком высоком посту. Ведь своей красотой и представительностью Мария Захарова должна "умиротворять" зарубежных политиков.



