"Отстрелялась": Марию Захарову похвалили за красивую грудь и шикарный загар

Сегодня в Парке «Патриот» вместе с минобороны показывали дипкорпусу привезённые из Сирии установки, которые террористы использовали для производства химических отравляющих веществ. Кстати, часть оборудования западного производства. А это я «отстрелялась» )

