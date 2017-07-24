"Как богиня": Дочь Гузеевой выбрала "готическое" платье для выхода в свет

Ведущая романтического шоу "Давай поженимся" опубликовала в своем Instagram архивную фотографию, на которой запечатлена вместе с 18-летней дочерью Ольгой. Фанаты оценили ее необычный наряд.

Дочь известной 59-летней телеведущей Ларисы Гузеевой выбрала "готическое" платье для выхода в свет. Их совместная фотография появилась на официальной странице фотохостинга Instagram знаменитости. Стоит отметить, что этот же снимок она уже публиковала в своем профиле в начале января текущего года, так что можно сделать вывод, что он является архивным.

На нем Ольга запечатлена боком к камере. На ней надето черное платье, расшитое бисером. Поклонники ее матери сочли его весьма элегантным и отнесли к сделанному в готическом стиле. Также они оставили как для Ларисы Гузеевой, так и для ее дочери, множество лестных слов: ""Как богиня", "Супер какие красотки обе", "Дочь - красивая девочка! Но нигде не улыбается...(", "Всё самое красивое забрала от папы и мамы. Очень нежная и хрупкая и красивая девочка" (орфография и пунктуация авторов сохранены".