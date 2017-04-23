Бывшая мисс Великобритания найдена мертвой

На 33-м году жизни скончалась победительница конкурса красоты и участница скандального реалити-шоу Софи Градон. Тело обнаружено ее бойфрендом Аароном Армстронгом, который уже успел прокомментировать это событие в Instagram.

Накануне вечером 20 июня в собственном доме в городе Медберн (графство Нортамберленд, Великобритания) была найдена мертвой известная британская модель Софи Градон. Девушка известна победой на конкурсе красоты «Мисс Великобритания-2009», съемками в рекламе брендов нижнего белья и своим провокационным поведением и однополыми отношениями в реалити-шоу «Love Island» («Остров любви»), подобии скандального российского «Дома-2».

Подробности обстоятельств смерти модели неизвестны, следственный комитет никак не комментирует это событие. Известно лишь, что в полицию поступил звонок от бойфренда Софи Аарона Армстронга, который и нашел тело. Молодой человек в связи с этим событием уже успел опубликовать пост в социальной сети Instagram: «Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда».

Напомним, что конкурс красоты «Мисс Великобритания» является одним из самых первых в своем роде и проводится с 1945 года.