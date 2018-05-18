Королева решила наказать отца Меган Маркл

Отец Меган Маркл поставил свою дочь в очень неловкое положение перед королевой.

Дело в том, что Томас отправился на телевидение. Там в эфире он поделился с журналистами такими подробностями, о которых говорить не стоило. Сначала Томас Маркс подчеркнул, что в тот момент, когда принц Чарльз вел Меган под венец, то он этому безумно завидовал. Напомним, что на свадьбу своей дочери он приехать так и не смог. Однако это не самое странное, что сказал мужчина в кадре.

Томас Маркл не постеснялся рассказать о своих разговорах по телефону с принцем Гарри. По его словам, при беседе о политике Гарри посоветовал ему "дать шанс Дональду Трампу". Королевскую семью возмутило, что Маркл на всеобщее обозрение выставил политические взгляды принца. Также упоминая зятя он отметил, что сейчас Меган и Гарри активно заняты попытками зачать своего первенца.

Однако королеву Елизавету не так сильно разозлили неуместные факты, как то, что за это интервью Томасу Маркл заплатили. Больше королева и слышать не хочет об этом человеке. Теперь на все мероприятия с королевской семьей, к которой уже принадлежит его дочь Меган, Томасу вход запрещен.

Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри прошла 6 марта. Тогда на торжество пожаловали известные люди, а также близкие к королевской семье и паре в частности. На свадьбе произошло немало скандалов, связанных с гостями. К примеру, зрители заметили, как во время венчания Меган и Гарри, футболист Дэвид Бекхэм жевал жвачку. Это возмутило поклонников пары. Они отметили, что таким поведением гости выразили свое полное неуважение.