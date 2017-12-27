Канье Уэст считал стиль Ким Кардашьян полной безвкусицей

Неоспоримая икона стиля Ким Кардашьян призналась, что ее наряды еще совсем недавно отличались жуткой безвкусицей и отсутствием чувства меры. Она была полностью беспомощна в выборе стильного гардероба. И что самое страшное – сама этого не замечала. Как это нередко бывает, глаза ей открыл собственный муж.

Прямодушный Канье Уэст подошел к вопросу со всей решимостью рэпера. На помойку полетела почти вся одежда супруги и двести пар ее обуви. Он считал это безвкусицей и, буквально за руку, отвел рыдающую Ким в магазины брендовой одежды, потратив на ее новый гардероб тысячи долларов.

Преображенная Кардашьян только тогда осознала, насколько нелепой она выглядела в своих прежних нарядах. В этом она сама созналась на одной из фэшн-вечеринок в Лос-Анджелесе. «Сейчас я полностью доверяю Канье в вопросах стиля и моды. И очень благодарна ему», - сказала звезда.