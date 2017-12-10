«Сама-то не съела»: Марию Погребняк раскритиковали за неправдивую рекламу еды

Неправдоподобные улыбки семейства Погребняк и нетронутые кусочки пиццы не на шутку разозлили подписчиков модели. Они призывают прекратить «пиарить» не опробованный товар и не допускать неправдивую рекламу.

Мария Погребняк довольно часто рекламирует на своей странице в социальной сети различную продукцию, реже – еду. Так, в самые жаркие дни Чемпионата мира по футболу, супруга Павла Погребняка посоветовала своим поклонникам и болельщикам место, где готовят вкусную пиццу. Себе она заказала целых три.

На фото позировали только Мария и её сыновья. Каждый из членов звёздной семьи держали по кусочку пиццы и, как показалось некоторым подписчикам модели, очень неестественно улыбались. Подозрения о том, что Мария и её семья не попробовали рекламируемый товар, возникли и у тех фанатов девушки, которые помнят, что она не ест мучное и редко допускает его на семейном столе. Поклонники возмущены и просят не продвигать товар, который Мария не попробовала сама, ведь он может нанести вред людям.