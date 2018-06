Фанаты убитого рэпера XXXTentacion в память о нем устроили схватку на световых мечах

В Майами поклонники убитого рэпера XXXTentacion устроили стихийный мемориал, несут цветы и встречи на парковку в Дирфилд-Бич. Таким образом они хотят почтить память покойного.

Как известно, в Майами застрелили известного рэп-исполнителя XXXTentacion, теперь полиция ищет преступников и готова предоставить три тысячи долларов тому, кто откроет новые подробности произошедшего. Пока предполагается, что XXXTentacion убили во время ограбления, так как из его машины пропала сумка довольно известного и дорогого бренда.

В то время, пока полиция занимается расследование, фанаты покойного рэпера организовали стихийный мемориал на парковке в Дирфилд-Бич, куда несут цветы и свечи. Там поклонники XXXTentacion встречаются, поют его песни, танцуют и веселятся, чтобы не поддаваться грусти в такой день. Многие даже устроили схватку на световых мечах, чтобы таким образом почтить память кумира.

REMEMBERING XXXTENTACION: Fans of @xxxtentacion gathered outside the area where he was killed in Deerfield Beach. Some fans brought candles, photos and flowers to create a memorial pic.twitter.com/SnZgMdayuX