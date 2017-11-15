Голую Ники Минаж в пене назвали улиткой

Певица опубликовала в своем Instagram свежее видео, на котором она на четвереньках стоит в воде и эротично двигает бедрами. Публикация собрала более трех с половиной отметок "Нравится" и почти 17 тысяч комментариев.

Поклонники назвали улиткой голую Ники Минаж в пене. Популярная 35-летняя американская исполнительница показала на своей официальной странице фотохостинга новое видео, где не постеснялась показать обнаженное тело.

Впрочем, не все фанаты оценили такую смелость. Например, кто-то сравнил ее с улиткой, а кто-то с динозавром. Также к видео шло звуковое сопровождение, звуки которого один поклонник сравнил с теми, которые он слышит, когда смывает в унитазе.

Тем не менее, нашлись и те, кто стал защищать своего кумира. Такие пользователи сети писали, что, хоть на ее ягодицах видны неровности, это говорит о естественном происхождении этих достаточно больших форм.