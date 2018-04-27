Нюша рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради беременности

Не так давно певица Нюша публично призналась в том, что действительно ожидает ребенка. Девушка рассказала, чем ей пришлось пожертвовать.

По словам певицы, раньше в ее жизни большую роль играли спорт и активность. Девушка рассказала, что всегда очень мало спала, однако много занималась спортом и уделяла время музыке и концертам. Теперь же ради того, чтобы стать мамой, Нюше пришлось пожертвовать своим привычным образом жизни. Теперь Нюша старается делать все, чтобы находить время на нужный ей отдых. Занятий спортом также стало немного меньше и, что самое важное, - появилось время для здорового сна.

К слову, именно из-за своей беременности Нюша сократила свой гастрольный график.

Напомним, что слухи о беременности Нюши распространялись давно. Вот только она не спешила подтверждать эту информацию. Исполнительница даже публиковала архивные фотографии в социальных сетях, где виден ее плоский живот. Поклонники до сих пор не понимают, зачем она это делала. Очевидно, певица хотела сохранить свое личное пространство.