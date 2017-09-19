Певица Сати Казанова призналась в употреблении запрещенных препаратов

Популярная певица и экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова в эфире программы «секрет на миллион» раскрыла свою тайну. Знаменитость призналась, что употребляла запрещенные препараты.

Сати Казанова рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что когда она переехала жить и работать в Москву, то начала активно посещать модные клубы и звездные вечеринки. На одном из таких мероприятий ещё юная певица впервые попробовала наркотики, которые периодически употребляла и во время работы в «Фабрике».

Кроме того, Казанова утверждает, что ещё будучи подростком увлекалась курением и алкогольными напитками. Сейчас Сати завязала с вредными привычками и отдала предпочтение йоге и здоровому образу жизни.