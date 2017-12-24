Лена Миро встала на защиту нового романа Дмитрия Шепелева

Блогер предлагает перестать вести себя излишне пафосно перед публикой и обвинять Шепелева в предательстве. Лена Миро уверена, что в новых отношениях телеведущего нет ничего плохого.

Дмитрий Шепелев - это вдовец Жанны Фриске, и недавно стало известно о том, что у него появилась новая возлюбленная. Телеведущий длительное время скрывал свои отношения с Екатериной, и, как считает Миро, правильно делал. После известий о новой пассии Дмитрия, на него сразу набросились поклонники Фриске, которые стали обвинять его в предательстве.

Однако Лена уверена, что 35-летний Шепелев имеет полное право на новые отношения спустя три года после смерти Жанны. Блогер уверяет, что время для траура давно прошло, а Дмитрию в любом случае стоит двигаться дальше. Лена встала на защиту нового романа Шепелева и обратилась к тем, кто обвиняет телеведущего в предательстве. Она считает, что им стоит вести себя менее пафосно, изображая из себя правильных и во всём честных людей. Миро спросила у подписчиков, уверены ли они в том, что их супруги будут держать по ним траур вечно в случае их ухода из жизни.