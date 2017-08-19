«Синдром старой девы»: Анна Семенович разочаровала своим вокалом

Телеведущая, и по совместительству певица, Анна Семенович вновь вышла на сцену с микрофоном и подтанцовкой, чтобы исполнить песню. Но фанаты просят этого не делать.

На скромном мероприятии Анну Семенович пригласили на сцену для исполнения одной из её самых удачных песен «Я за тобой». Эта композиция остаётся любимой и для самой Семенович, потому за исполнение она взялась с душой и ответственностью. Её смысл телеведущая заключила в том, что каждый приходит на этот свет, чтобы научиться любить.

Но не всем поклонникам удаётся проникнуться глубиной смысла, когда Семенович берётся за исполнение вживую. Поклонники звезды отмечают, что за многие годы на сцене женщине пора было уже определиться: либо заниматься вокалом с преподавателем и научиться петь, либо откреститься от этой идеи навсегда. Сейчас для некоторых фанатов пение Семенович больше похоже на плач женщины с синдромом старой девы. Разочарование подкрепляет подтанцовка, «халтурящая» в движениях.