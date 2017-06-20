Виктория Боня рассказала, почему у Ольги Бузовой до сих пор нет мужчины

В своем микроблоге популярная телеведущая и певица Ольга Бузова снова пожаловалась на свое одиночество. Среди ответивших ей оказалась Виктория Боня.

В своем посту Ольга отметила, что эта жизнь прекрасна, удивительна и стоит наслаждаться неповторимыми моментами. Закончила она запись тем, что обращалась к своей Любви с вопросом "Где ты?". Бузова подчеркнула, что ждет незабываемых чувств.

На эту запись телеведущей откликнулась Виктория Боня, с которой Ольга очень долгое время поддерживает дружеские отношения. По мнению Бони, мужчина в жизни Ольги появится только тогда, когда она будет к этому готова. Виктория подчеркнула, что мужчина вряд ли захочет делить свою женщину с огромной популярностью, поэтому пока что Ольге стоит наслаждаться своей карьерой и развитием. Боня уверена, что тогда, когда Бузова будет к этому готова, в ее жизни появятся отношения.

В комментариях большинство подписчиков Ольги поддержали Викторию Боню. Многие полагают, что в данный момент популярность Оли так велика, что она не готова к началу серьезных отношений. К тому же поклонники девушки отметили, что сейчас Бузова вряд ли согласилась бы бросить "Дом-2". По мнению подписчиков, на отношения нужно время, которое у Ольги полностью отнимают проекты.