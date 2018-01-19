За всеми эротическими фотосъёмками «британской Кардашьян» стоит её 16-летний сын

Общественность всколыхнула новость о том, что ряд знаменитостей позволяют своим детям проводить с ними откровенные фотосъёмки. Ветеран реалити-шоу Джилл Демирель делает то же самое и утверждает, что так она помогает своему 16-летнему сыну Яну достичь своей мечты.

Джилл часто сравнивают с Ким Кардашьян и называют её британской версией знаменитости за активное участие в реалити-шоу и аппетитные формы. Другое дело, что американка не позволяет своим детям видеть себя в откровенном белье, а уж тем более делать эротические снимки.

«Мне комфортнее работать с близким человеком, а кто может быть ближе моего сына? Он же ничего себе не фантазирует, так в чем проблема?» - комментирует ситуацию телеведущая.

Два младших сына Джилл также принимают участие в бизнесе матери. 15-летний Джем и 16-летний Дженгиз задействованы в производстве и продвижении секс-игрушек. Демирель утверждает, что её сыновьям нравится быть задействованными в семейном бизнесе. Женщина уверена, что дети гордятся ею и в один день встанут у руля семейной империи.