«Срочно замуж»: фанаты нашли идеальную пару Регине Тодоренко

Поклонники уверены, что встреча Регины Тодоренко и Влада Топалова в Лондоне означает подтверждения слухов, которые появились еще зимой. Теперь фанаты ждут, когда «идеальная пара» официально расскажет о своем романе.

Фотографии, которые опубликовали на своих страницах знаменитости, удивили фанатов тем, насколько хорошо пара смотрится вместе. На первом снимке они отдыхают возле Темзы, при этом Регина обнимает Влада, а на втором, где пара стоит на мостовой – целует. Снимки потрясли фанатов, которые и раньше догадывались об отношениях пары: «Срочно замуж». А троеточие в комментарии Топалова окончательно их убедили: «С любимой...... ведущей))))) сфоткался с кумиром».

Многие начали поздравлять пару с тем, что они нашли друг друга и желать им счастья в совместной жизни. Фанаты просили прекратить их «мучать» и рассказать правду об отношениях. Однако некоторые заметили и негативные моменты на фотографиях. Например, напряженная поза и «серое лицо» Топалова заставили усомниться в его хорошем здоровье, что может помешать планам на «женитьбу».