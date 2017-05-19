Ким Кардашьян рассказала, откуда появилась идея БДСМ-наряда

Ким Кардашьян посетила Met Gala в интересном платье, однако для многих оставалось секретом то, откуда она взяла на него вдохновение. Недавно стало известно, что оригинальная идея принадлежит отнюдь не ей.

На Met Gala Кардашьян появилась в наряде от Versace, который удивил всех своим БДСМ-стилем. Черное платье ничем не примечательно в нижней своей части, однако сверху оно состоит из перекрещивающихся полос. Украшениями для наряда служат золотистые пряжки, которые расположены по бокам и над грудью. Вверх платья заканчивается толстым ошейником, к которому и крепятся полосы. Образ звезда дополнила тёмной подводкой для глаз и не слишком яркой помадой.

Кардашьян рассказала, что в таком наряде впервые появлялась Хелена Кристенсен. Ким даже не стала менять причёску, с которой датская модель была замечена в таком же платье. Однако поклонники Кардашьян считают, что ранее образы она выбирала лучше, а в этом наряде с намёком на БДСМ похожа на куклу. После таких нарядов топ-модель хочет стать президентом США.