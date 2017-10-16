Неведрова необычно поздравила Машкова с Днём отца

Звёздная мама поздравила своего мужа и отца дочери Мари-Николь с праздником.

Ведущая телешоу о путешествиях «Орёл и Решка. Рай и Ад» Натали Неведрова выложила в своём официальном Instagram-аккаунте трогательную фотографию с мужем Евгением Машковым. Пара сидит на полу украшенной блестящими воздушными шарами студии в сверкающих звёздах и трогательно обнимается. «На свете много есть хороших пап, но самый лучший - наш! С днём отца тебя, любимый», - написала телеведущая и продюсер.

Напомним, что Неведрова и Машков расписались в 2014 году, а в 2015 у них родилась дочь Мари-Николь. Телеведущая часто делится фотографиями девочки и не перестаёт благодарить мужа за такой прекрасный подарок.