Ольга Бузова хочет стать мамой в ближайшее время

Певица заявила, что готова забеременеть в скором времени, чтобы подарить своей бабушке внуков.

В своём официальном Instagram-аккаунте девушка выставила трогательную фотографию со своей 80-летней бабушкой. Пользователи отметили, что старушка выглядит очень молодо и опрятно для своих лет. Поклонники уверены, что красота Ольги Бузовой – подарок, который ей передали в наследство.

Певица заявила, что ради своей бабушки она готова в ближайшее время родить, чтобы она успела понянчить внуков. Одна беда – у Ольги все ещё нет возлюбленного, о чём она написала в посте. Поклонники заметили, что звёздная семья находится в ресторане, в котором часто бывает бывший муж Бузовой – Дмитрий Тарасов. Возможно, Ольга таким образом намекает, что хочет стать мой его детей вместо его нынешней жены – Анастасии Костенко, которая находится на 9 месяце беременности от футболиста.