Мария Лиман не советует знакомиться на улице с мужчинами

Обнажённая модель «PlayBoy» рассказала россиянкам об опасных и лживых иностранцах, посетивших Россию на время Чемпионата мира по футболу.

Мария Лиман оказалась заботливой девушкой, которая не желает своим красивым соотечественницам попасть в амурные сети из-за томных взглядов «понаехавших» иностранцев. Звезда, в очередной раз оголившись, предупредила девушек, что не каждый говорящий на ломанном английском – итальянец.

Падкость российских женщин перед иностранцами из солнечных стран известна далеко за пределами необъятной России. Потому Мария Лиман взялась ещё раз напомнить, что сборная Италии не принимает участие в чемпионате этого года, а потому и вероятность встретить гостя из этой страны крайне мала. Кстати, раздавать советы Лиман решила своей попой, на которой изображён результат мачта России против Саудовской Аравии. Фотосессию ню девушка обещала футболистам до игры.